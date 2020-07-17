Wondershare UniConverter – простое приложение для конвертации видео

17.07.2020, 14:53, Разное

Искать совета у людей, которые профессионально занимаются монтажом видео, нет смысла, так как они в лучшем случае посоветуют скачать Premiere Pro и конвертировать с помощью него.

А в худшем – скажут скачать какое-нибудь приложение с множеством непонятных параметров и воспользоваться ним. А ведь человеку, который не очень разбирается в данной сфере, нужна программа с простым и понятным интерфейсом. Именно таким предложением является Wondershare UniConverter. (Те, кто пользовался ним ранее, знают его как Video Converter Ultimate).

Здесь мы расскажем о версии Wondershare UniConverter 11.7.7. Существует, как платный вариант в виде пожизненной лицензии или подписки, так и бесплатный. Последний, естественно, имеет некоторые ограничения для объёма обрабатываемого контента и в функциональных возможностях.



Программа Wondershare UniConverter работает совместно со всеми версиями Windows, а также MacOS. Устанавливается очень быстро и легко, с помощью несколько кликов.

В окне приложения есть четыре вкладки предназначенных для основных функций и, отдельно, пятая, которая является набором инструментов – Toolbox. Она предназначена для всего остального из-за чего разработчики пытались поднять ценность набора.



Немного о конвертации



Выходными данными для конвертации могут быть файлы или папки с файлами, DVD, папки которые имеют в себе файлы с DVD или ISO. Источником видеофайла может быть и любое устройство, как, например, смартфон либо планшет. Также поддерживается iPad, iPhone, iPod на iOS 5 и далее, и устройства на операционной системе Android от версии 2.2 и выше. Для тестирования программы был проведен эксперимент. Я подключил iPhone 8 к компьютеру, ввёл специальный код и через несколько минут на экране появился список видеороликов, которые снимал на камеру. Импортировать оказалось очень просто, достаточно просто поставить галочку. Но к сожалению Samsung GALAXY S8 плюс, а также телефон марки Honnor на Android 9 приложение не обнаружило.

Определившись с входными данными, все видео можно конвертировать вместе, а можно каждое по отдельности, задавая индивидуальные настройки. Это можно сделать и вручную, но создатели видят основой выбор сервиса, устройства или контейнера и конкретного профиля из него. Таких профилей в программе очень много. Есть, как и общие, как к примеру “Android”, так и предназначены конкретным моделям. В списке есть смартфоны Apple самых разных моделей, Honor до 10 модели, и Samsung до S8+.

Немного странно приложение реагирует на выбор “Настройки оригинального видео”. По плану должно сохранятся исходное разрешение, но в реальности SD – видео с DVD разрешением с 720×576 стало 1024×576. При конвертации фильма в МР4, который длится два часа, это было лишней тратой мегабайт на диске.

Назвать видеоредактором Wondershare UniConverter сложно, хоть некоторые функции от редактора в нем все же присутствуют: поворот видео, изменение соотношения сторон, вырезание фрагментов, улучшение яркости и контрастности или же наложение одиного из фильтров.



Также существует возможность наложение водяного знака или субтитров. При редактировании аудио есть только одна функция — изменение громкости.

Ролики, которые прошли конвертацию находятся в отдельной выбранной папке. По умолчанию эта папка создается системой в диске Z. При чем в системе он ни для чего, кроме бэкапов, не используется. Также конвертированные файлы могут помещаться туда, где находились исходные.

В левом углу снизу есть маленькая пиктограмма в виде молнии. Она включает ускоренный режим конвертации, сохраняя при этом качество. Сказать о том насколько это полезная настройка трудно, ведь она имеет ряд ограничений:

• Небольшой перечень входных и выходных контейнеров, которые подходят и один-единственный кодек – H.264.

• Отключение ускорение может происходить самостоятельно если, к примеру, задать изменение кадров в размере.

Исходя из этого возникает мысль что данная технология сводится лишь к тому, что сжатое кодеком видео пересылается в другой контейнер фактически без конвертации. Но стоит отметить, что несмотря на это, процесс смены контейнера на тот, который поддерживают конечное устройство, является жизненной задачей. В процессе неё много конвертеров на самом деле производят ненужную работу по кодированию и декодирования. Притом данный процесс действительно очень быстрый – практически одна секунда на минуту первоначального видео.



В настройках программы есть галочки специально предназначены для ускорения работы с помощью GPU. Рядом с ними можно увидеть название видеокарты, которую нашла система. Но всё же при включении данной опции конвертация ускоряется не всегда. Это зависит от конкретной видеокарты. На сайте разработчика можно увидеть список видеокарт которые поддерживаются GPU. К сожалению там присутствует в основном старые модели. Для ADM Radeon самые новые в списке RX 470/480, а для Nvidia максимум GTX от 1050 до 1080. Конечно можно было бы сделать предположение, что Wondershare не обновлял эти данные, но при попытке конвертировать на ADM Radeon XR 560, время конвертации не изменяется, загрузка GPU практически нулевая. Из этого можно сделать вывод, что аппаратное ускорение все-таки не применяется для новых видеокарт.

Методики для того, чтобы протестировать конвертеры видео, пока не существует, но можно навести несколько примеров конвертации:

• Исходной файл 4К, 13 Гб, длительностью 2 ч. 3 мин. HEVC в Full HD MP4 – занимает по времени 6 часов.

• Если этот же файл конвертировать в MP4 без масштабирования, то длительность по времени составит 15 часов.

• Из SD весом 4.3 Гб, длительностью 2 ч. 9 мин. , DVD ISO в SD, MP4 – будет занимать 40 минут.

Здесь речь идет о длинных многочасовых конвертациях, потому стоит взять во внимание, что в данном приложении нет возможности поставить процесс на паузу и возобновить его попозже. Тут присутствует только функция Cancel, с помощью которой можно только сбросить уже то, что сделано.

Функции кроме конвертации



Все приложения развиваются и рано или поздно любое из них получает дополнительные функции, в первую очередь такую, как запись дисков. Ведь практика более чем 15 лет показала необходимость этого. Такое произошло и с Wondershare UniConverter. Кроме функции конвертации, программа обладает возможностью записывать DVD. Для этого есть в доступе специальное меню в котором находится 35 шаблонов и соответственно редактор.

Так как очень часто файлы конвертируют для того, чтобы лучше совместить их с конкретными мобильными устройствами либо же для экономии заряда при их просмотре, разработчики UniConverter придумали специальную функцию, для того чтобы записывать результаты конвертации сразу же на гаджет. Но как показывает личный опыт, с загрузкой роликов прямо в смартфон у меня сложилось не всё так хорошо, как было со скачиванием. Смартфоны на операционной системе Android программа почему-то не обнаруживает. При попытке загрузить ролик на iPhone 8, сам ролик вроде как бы закачивался, но на самом устройстве его не было видно. А уже после отключения кабеля UniConverter прислал оповещение о том, что в очереди имеется еще одно видео на экспорт. Оказалось что это то же самое видео, которое уже как-бы отправилось на устройство, но на самом устройстве оно так и не появилось.



В данной программе имеется ещё одна очень интересная функция – возможность скачивать видео с видео сервисов, включая YouTube и Vimeo. Также можно скачивать сразу же с нескольких адресатов. Скачать видео из тех сервисов которые не поддерживают данной функции можно с помощью записи экрана.

Вкладка “Toolbox” имеет ещё 9 дополнительных и функциональных инструментов:

• Конвертер изображений. Для PNG, BMP, JPG можно настроить разрешение, а для JPEG Кроме этого ещё и качество.

• Kонвертер фрагментов видео или изображений в GIF.

• Функция записи экрана.

• Редактор метаданных видео.

• Запись музыки на CD диски.

• SD – риппер.

• Конвертер с функцией уменьшения размера файлов.

• Конвертер видео у VR-формат.

Исходя из всего можно сделать вывод, что программа Wondershare UniConverter – это удобное и простое решение для конвертации видео с не большим, но нужным набором дополнительных функций.