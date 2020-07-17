 

Невестка Кристины Орбакайте впервые решилась отдохнуть в Сочи

17.07.2020, 14:53, Разное

В этом году на курортах Краснодарского края фиксируется повышенный спрос на места в отелях. В первый раз поехать в Сочи решилась невестка Кристины Орбакайте.
На краснодарские базы отдыха, как пишет «Глобалмск», отправились в текущем летнем сезоне, не только обычные граждане. Туристический бум подхватили и известные люди, политики спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Причем многие деятели культуры давно облюбовали местные достопримечательности и солнечные пляжи.

Первую поездку в Сочи решилась предпринять и Алена Краснова, приходящаяся невесткой Кристине Орбакайте. Возлюбленная Никиты Преснякова работает моделью и активно ведет свою страничку в соцсети Instagram. В личном микроблоге девушка пояснила фолловерам о своем намерении поехать в этом году на краснодарский курорт.

23-летняя Краснова никогда ранее не была здесь, потому ориентировалась на отзывы друзей. Вместе с ней в Сочи отправятся также ее сестра со своей дочкой. В планах их маленькой компании посетить все места интересные места курортной зоны.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Ученые создали искусственную человеческую кожу: научатся ли роботы «потеть»

13.07 / Спустя 15 лет Андрей Губин вновь спел на сцене перед публикой

13.07 / На десерт: торт со вкусом тульского пряника

02.06 / «Ситуацию не получится лакировать, нужна честность»

22.06 / Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов» на следующий год

03.06 / Синдром антироссийского помешательства

06.05 / Оральные и генитальные виды герпеса могут образовать новый опасный штамм

22.05 / Глеб Матвейчук объяснил, что мать не влияла на его разрыв с Анастасией Макеевой

23.06 / Валерий Меладзе в самоизоляции осуществил свою давнюю мечту: «До 24 км проезжал на велосипеде»

02.07 / Мнение: Макарушка женился вновь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска