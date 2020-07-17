Невестка Кристины Орбакайте впервые решилась отдохнуть в Сочи

17.07.2020, 14:53, Разное

В этом году на курортах Краснодарского края фиксируется повышенный спрос на места в отелях. В первый раз поехать в Сочи решилась невестка Кристины Орбакайте.

На краснодарские базы отдыха, как пишет «Глобалмск», отправились в текущем летнем сезоне, не только обычные граждане. Туристический бум подхватили и известные люди, политики спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Причем многие деятели культуры давно облюбовали местные достопримечательности и солнечные пляжи.

Первую поездку в Сочи решилась предпринять и Алена Краснова, приходящаяся невесткой Кристине Орбакайте. Возлюбленная Никиты Преснякова работает моделью и активно ведет свою страничку в соцсети Instagram. В личном микроблоге девушка пояснила фолловерам о своем намерении поехать в этом году на краснодарский курорт.

23-летняя Краснова никогда ранее не была здесь, потому ориентировалась на отзывы друзей. Вместе с ней в Сочи отправятся также ее сестра со своей дочкой. В планах их маленькой компании посетить все места интересные места курортной зоны.