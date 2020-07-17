Рособрнадзор отреагировал на заявления о сложных заданиях ЕГЭ по химии

17.07.2020, 14:53, Новости дня

Задания ЕГЭ по химии в 2020 году не выходят за рамки школьной программы, заявили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя публикации о жалобах на чрезмерную сложность экзамена, который состоялся 16 июля.

В ведомстве заявили, что «задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы», передает ТАСС.

Там отметили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.

Участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание экзамена, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам», – подчеркнули в Рособрнадзоре.

Также там указали, что в течение 2019-2020 учебного года проводились многочисленные вебинары для учителей-предметников, были опубликованы методические рекомендации как для учителей, так и для организации самоподготовки будущих участников ЕГЭ, записаны и опубликованы видеоконсультации с участием членов комиссий по разработке КИМ, опубликованы варианты КИМ несостоявшегося досрочного периода ЕГЭ 2020 года и ответы к ним.

Все материалы были размещены в широком доступе «и предоставляли возможность будущим участникам и учителям ознакомиться с образцами КИМ по всем учебным предметам, оценить их уровень сложности и свои возможности по их выполнению».

«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали. После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года», – отметили в ведомстве.

КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам включают задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Это позволяет решить задачу по отбору наиболее подготовленных абитуриентов для продолжения обучения в вузах, в том числе выявить лучших выпускников, которые станут студентами ведущих вузов страны, отметили в ведомстве.

Сложные задания рассчитаны, прежде всего, на участников, изучавших предмет на профильном уровне. При этом все они строятся исключительно на материале школьного курса химии.

«Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты. А для того, чтобы преодолеть установленный минимальный порог баллов на ЕГЭ по химии, и даже чтобы набрать баллы, достаточные для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно», – добавили в Рособрнадзоре.

Ранее на сайте Change.org появились несколько петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий ЕГЭ по химии и с требованием аннулировать результаты экзамена.

Автор одной из петиций адресовала ее напрямую президенту РФ Владимиру Путину. Петицию подписали не только выпускники и родители, но и учителя.

Автор другой петиции, химик-технолог Сергей Арутюнян подчеркнул, что эти задания ЕГЭ подходят скорее для профессиональных химиков, чем для выпускников школ.