 

В США выросла смертность от передозировки наркотиков

17.07.2020, 14:50, Разное


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В 2019 году от передозировки наркотиков скончались более 70,6 тысяч человек, сообщает CNN. В 35 штатах смертность по этой причине увеличилась, в 13 штатах — снизилась. Антирекорды побила Южная Дакота, где в 2019 году число погибших от передозировки увеличилась на 54% по сравнению с предыдущим годом. Второе место занимает Северная Дакота — прирост на 31%, и Аляска — 27%.

Экс-глава Американской медицинской ассоциации (American Medical Association) Патрис Харрис (Patrice Harris) заявила, что эти цифры показывают важность устранения любых препятствий на пути лечения наркозависимых. 

«Эпидемия передозировки наркотиков является еще более смертоносной, чем когда-либо, и без решительных действий, основанных на фактических данных, она станет еще более ужасной », – считает Харрис.

Согласно последнему Всемирному докладу о наркотиках, опубликованному Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), число потребителей опиоидов оценивается в 53 миллиона, что на 56% больше, чем оценивалось ранее. При этом лишь каждый седьмой человек с наркотической зависимостью получает своевременное лечение.

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