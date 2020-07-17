 

Материалы о публикующих деструктивные данные СМИ Прибалтики направлены в МИД

17.07.2020, 14:48, Новости дня

В Министерство иностранных дел РФ направлены материалы в отношении ряда прибалтийских СМИ, вещающих на российскую аудиторию, которых подозревают в распространении деструктивной информации, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.

«В частности, зафиксированы случаи их использования в качестве площадок для распространения информации, содержащей пропаганду наркопотребления, побуждающей нашу молодежь к участию в массовых беспорядках и прочих нарушениях законодательства. Мы полагаем, что при выработке ответной реакции МИД РФ учтет направленные комиссией материалы и информацию о деструктивном влиянии прибалтийских СМИ, в том числе, в приграничных территориях России», – передает слова Пискарева РИА «Новости».

Ранее Латвия запретила трансляцию семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.





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