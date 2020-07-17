Алексею Навальному назначена подписка о невыезде

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17.07.2020, 14:40, Новости дня

Следователь назначил подписку о невыезде политику Алексею Навальному по уголовном делу о клевете из-за высказывания про людей, снявшихся в рекламном ролике за поправки в Конституцию. Об этом в своём твиттере сообщил сам Навальный.

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.

Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нём вместе с космонавтом Олегом Кононенко, дизайнером Артемием Лебедевым, хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актёрами Василием Лановым, Иваном Охлобыстиным и Ириной Купченко и другими известными людьми принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.

В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в ролике, – «позор страны» и «предатели». В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело. В пресс-релизе ведомства говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального «опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья». По предъявленной статье оппозиционному политику грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.

  • Радио «Свобода»

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