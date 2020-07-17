Рогов прошелся по внешнему виду Канделаки: Это плохо

17.07.2020, 14:37, Разное

В инстаграм-аккаунте Тины Канделаки много снимков, на которых телеведущая демонстрирует дорогие наряды. Правда, одни вещи давно вышли из моды, а другие неправильно сочетаются, заметил Александр Рогов.

Некоторые образы Канделаки помогает составлять фешен-директор журнала Tatler. Однако Рогов не видит результата – практически все варианты оставляют желать лучшего.

“Вижу просто некий набор трендов: красный цвет, джинсы с высокой посадкой, футболка, цепь-чокер и просто белые лодки. Это плохо!” – сказал Александр.

А вот давнюю соперницу Тины Ксению стилист, напротив, похвалил. Он отметил, что в последнее время Ксения Собчак выглядит симпатично.

Рогову понравился недавний образ журналистки – брючный костюм кофейного цвета в сочетании с майкой и замшевой сумкой. “Чистенько, без трэша. И волосы всегда красивые”, – уточнил эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 5:26 PST

Напомним, что Александр Рогов также высказался о чувстве стиля Полины Гагариной. По его мнению, певицу сложно назвать модницей.