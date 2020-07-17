Нардеп из ОПЗЖ Волошин заявил, что у Украины нет суверенитета. В Раде его назвали сукой и потребовали реакции правоохранителей

17.07.2020, 14:35, Новости дня

На заседании Верховной Рады 17 июля во время рассмотрения проекта постановления о незаконности проведения в Крыму общероссийского голосования по поправкам к конституции РФ произошел конфликт, связанный с высказыванием народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Олега Волошина, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он сказал, что с юридической точки зрения это постановление не несет никакого смысла.

“Ни одна международная организация и ни одно государство мира, которые четко стояли на том, что Крым является частью Украины, [не изменили мнения], они остаются на тех же позициях. Но не меняя ничего в формальном статусе, принимая это постановление, мы ничего не меняем и в практической плоскости. Что мы делаем для того, чтобы жители Крыма вернулись и, главное, хотели вернуться в Украину?” – заявил Волошин.

По его словам, власти должны заниматься социальным и экономическим развитием Украины, чтобы оккупированные территории хотели вернуться под контроль Киева.

“Кто захочет возвращаться в страну, де все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета? Я вчера специально не пришел на торжественное собрание [Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины], поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление”, – сказал Волошин.

Далее он обратился в сторону депутатов от “Европейской солидарности” и заявил, что они, когда были при власти, ничего не сделали для возвращения Крыма.

“Эти люди профукали Крым, эти люди без боя сдали Крым и сегодня громче других кричат о его возвращении. Это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером [пятым президентом Петром] Порошенко”, – заявил Волошин.

Часть депутатов от ОПЗЖ и “Слуги народов” аплодировала Волошину и кричала “Браво!”, другая часть парламентариев скандировала “Ганьба!”.

ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube

После выступления к спикеру Дмитрию Разумкову подошла сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко. Их диалог не был слышен, но после него Разумков обратился к депутатам.

“Вчера мы с вами праздновали годовщину Декларации о государственном суверенитете, и давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то ставят под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства”, – сказал спикер.

После перерыва к трибуне вышли представители разных фракций, в частности: “Европейской солидарности”, “Голоса”, “Слуги народа”, групп “Довіра” и “Партии “За майбутнє”. Заявление от имени фракций зачитал сопредседатель группы “Партия “За майбутнє” Тарас Батенко.

“Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины… Все наши фракции и группы, которые только что вышли к этой трибуне, требуют от председателя Верховной Рады Украины надлежащей реакции, направления соответствующих запросов, писем в правоохранительные органы. Украинское общество даст надлежащую оценку [этому]. Такой депутат Верховной Рады не может носить это имя – народного избранника независимого, суверенного Украинского государства”, – сказал Батенко.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Виктория Сюмар написала в Facebook, что, протестуя против высказываний Волошина, парламент объединился.

“А где ты, сука, был в 2014 году? С автоматом в Керчи? Может, как “выдающийся дипломат” добился от Москвы выполнения Будапештского меморандума? В МИД же работал? И не Москва ли управляла твоим боссом [тогдашним] и не руководит ли нынешним и тобой до сих пор?” – обратилась она в Волошину.

Тут оце дєятєль врємьон Януковича Волошин верещав на трибуні, «Україна не має суверенітету, перебуває під зовнішнім… Posted by Вікторія Сюмар on Reede, 17. juuli 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.