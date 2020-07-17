Нюша разрушила предыдущий брак супруга

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17.07.2020, 14:23, Разное

Нюша рассказала, что познакомилась с Игорем Сивовым во время работы. Он был одним из организаторов концерта певицы в Казани. Непринужденное общение плавно перетекло в бурный роман.

Через год Сивов ради возлюбленной переехал в Москву, сменил работу и начал жизнь заново. Узнав о том, что Игорь женат, Нюша очень расстроилась, ведь раньше романы с несвободными мужчинами были для нее табу. Но отказаться от отношений с бизнесменом певица не могла. Шурочкина поняла, что нашла свою вторую половинку.

Жена долго не давала Игорю развод. Она не готова была мириться с уходом супруга из семьи, ведь у них есть общие дети. Спустя некоторое время женщина дала согласие на расторжение брака. Сейчас Сивов поддерживает общение с экс-супругой и помогает воспитывать наследников.

“Я не была готова стать любовницей. Нам надо было ждать… Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью”, – сказала Нюша.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Дек 2018 в 4:02 PST

Напомним, в 2018 году у Нюши и Игоря Сивова родилась дочь. Малышку назвали Симбой. Сначала певица не показывала поклонникам снимки и видео с дочерью, но в последнее время стала часто их публиковать.





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