Ученый рассказал о демографических последствиях коронавируса в России

17.07.2020, 14:23, Разное

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что эпидемия коронавируса в России не возымеет существенных последствий для демографии. Специалист пояснил, что от инфекции погибают, в основном, пожилые люди.

Тавадян отметил, что низкая смертность от COVID-19 в России связана с тем, что в стране мало людей в возрасте 80 и более лет, которые часто умирают от коронавируса в Европе, пишет РИА Новости.