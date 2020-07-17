Ученый рассказал о демографических последствиях коронавируса в России

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17.07.2020, 14:23, Разное

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что эпидемия коронавируса в России не возымеет существенных последствий для демографии. Специалист пояснил, что от инфекции погибают, в основном, пожилые люди.

Тавадян отметил, что низкая смертность от COVID-19 в России связана с тем, что в стране мало людей в возрасте 80 и более лет, которые часто умирают от коронавируса в Европе, пишет РИА Новости.





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