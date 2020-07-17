Водитель автобуса в Белгороде выгнал из салона пенсионера

17.07.2020, 14:08, Новости дня

Конфликт произошел между водителем автобуса №43 в Белгороде и пожилым пассажиром. Как пояснили в Единой транспортной компании Белгорода, билет мужчина оплатил, но водитель вытащил пенсионера из салона за хамство.

«Проведена проверка. Опрошен водитель и пассажиры автобуса. Причиной конфликтной ситуации стало несоблюдение пассажиром правил пользования общественным транспортом, который во время движения автобуса не держался за поручни, а также хамства, проявленного пассажиром по отношению к водителю. Считаем, что в случившемся виноваты обе стороны. Водителю не следует ни при каких обстоятельствах поддаваться на провокации. Водителю автобуса объявлено замечание», – сообщили в компании изданию «Подъем».

Власти города призвали людей «уважительно относиться к труду водителей и быть взаимовежливыми».

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