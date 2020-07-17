 

Водитель автобуса в Белгороде выгнал из салона пенсионера

17.07.2020, 14:08, Новости дня

Конфликт произошел между водителем автобуса №43 в Белгороде и пожилым пассажиром. Как пояснили в Единой транспортной компании Белгорода, билет мужчина оплатил, но водитель вытащил пенсионера из салона за хамство.

«Проведена проверка. Опрошен водитель и пассажиры автобуса. Причиной конфликтной ситуации стало несоблюдение пассажиром правил пользования общественным транспортом, который во время движения автобуса не держался за поручни, а также хамства, проявленного пассажиром по отношению к водителю. Считаем, что в случившемся виноваты обе стороны. Водителю не следует ни при каких обстоятельствах поддаваться на провокации. Водителю автобуса объявлено замечание», – сообщили в компании изданию «Подъем».

Власти города призвали людей «уважительно относиться к труду водителей и быть взаимовежливыми».

Ранее в Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса школьницу, которая не могла доплатить за проезд один рубль.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Против Порошенко открыто еще четыре уголовных производства

12.07 / В Донецке назвали битву за Иловайск одной из главных военных побед

29.05 / Власти Москвы разъяснили условия работы торговых центров

29.06 / Иран отправил во Францию черные ящики самолета МАУ

26.05 / Стало известно, для кого маски могут быть опасны

05.06 / Волонтеры провели акцию по раздельному сбору отходов

01.07 / Команда ледокола “Арктика” проголосует по поправкам в Конституцию прямо в море

05.06 / В Колорадо разрешили отказывать в обслуживании клиентам без маски

09.06 / Экспертиза выявила сокрытие информации фигурантом «дела Голунова»

15.05 / Шойгу отчитался о ходе весеннего призыва в условиях коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска