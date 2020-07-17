«Ветераны России» потребовали уволить Собчак с «Первого канала»

17.07.2020, 14:08, Новости дня

Члены партии «Ветераны России» обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак.

Активисты уверены, что телеведущая агитирует к изменению государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине. «Ветераны России» обратились к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведет передачу «Док-ток».

«Собчак Ксения Анатольевна несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист, занимающийся в своих публичных выступлениях и видеоматериалах «разжижением мозгов» нашей молодежи и системно насаждающий правовой нигилизм», – пишут «Ветераны России» на своем сайте.

Также членам партии не понравилось, что девушка встала на защиту арестованного за госизмену Ивана Сафронова. Кроме того, «Ветераны России» припомнили Собчак призывы игнорировать голосование по поправкам к Конституции.

В тексте обращения указано, что партийцы уже обратилась лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить против Собчак уголовное дело.

Ранее пользователи Сети раскритиковали телеведущую Ксению Собчак, которая в соцсетях поддержала коллегу с канала «Дождь» Павла Лобкова, обвиненного в домогательствах.

Также Собчак раскритиковали за использование кадров своего задержания на акции в поддержку Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, в рекламе сервиса доставки еды.