 

Армения осуждает «преступную угрозу» Азербайджана о возможном ударе по Мецаморской АЭС

17.07.2020, 14:00, Новости дня

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что заявление представителя Минобороны Азербайджана о готовности нанести удар по Мецаморской АЭС следует расценивать как намерение совершить «военное преступление» и угрозу в адрес всего населения страны. Он также призвал мировое сообщество обратить внимание, что это приведёт к гуманитарной катастрофе не только в Армении, но и во всем регионе, пишет информационный портал News.am.


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Заявление Министерства обороны Азербайджана о готовности нанести удар по Мецаморской атомной электростанции — это очевидная «преступная угроза» в отношении всего населения Армении, написал на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян. Он также призвал мировое сообщество обратить внимание на эти угрозы, сообщает армянский информационный портал News.am.

«Подобное заявление — очевидное намерение о военном преступлении. Это может привести к гуманитарной катастрофе не только в Армении, но и во всем регионе. Эта угроза — террор мирного населения», — заявил Татоян, комментируя заявления азербайджанской стороны. Ранее представитель Минобороны Азербайджана в интервью российским СМИ допустил возможность нанести «ответный удар» по АЭС в Армении, если Ереван решится атаковать водохранилище в Азербайджане.

Омбудсмен Армении подчеркнул, что подобные угрозы Баку попирают основные принципы международного гуманитарного права и вредят международной системе прав человека, сообщается в статье. Татоян также призвал мировое сообщество обратить внимание на это опасное заявление, направленное, по его словам, на «террор гражданского населения» и подрыв международной системы прав человека и гуманитарной защиты, пишет News.am.





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