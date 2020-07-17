ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

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17.07.2020, 13:53, Новости дня

Правоохранители предотвратили теракт в Хабаровске, изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан житель одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», – указано в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России», – добавляется в сообщении.

В настоящее время преступник арестован.

Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ РФ выявили в Ростовской области ячейку запрещенной террористической организации «Исламское государство», которая планировала теракты в медицинских и учебных заведениях.





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