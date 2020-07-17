РПЦ назвала ситуацию с Айя-Софией продолжением церковного раскола на Украине

17.07.2020, 13:53, Новости дня

Священный Синод Русской православной церкви связал смену статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть с антиканонической легализацией церковного раскола на Украине.

«Обращаясь к братским поместным церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для святой православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Также Синод отметил, что решение о смене статуса было принято без учета позиции предстоятелей и иерархов поместных церквей, представителей различных государств, многочисленных международных и общественных правозащитных организаций, духовных лиц разных конфессий и религиозных традиций.

«Оно (решение о смене статуса – прим. ВЗГЛЯД) задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах», – подчеркивается в заявлении.

Синод выразил надежду, что власти Турции приложат необходимые усилия к сохранению уцелевших христианских мозаик собора и будут обеспечивать доступ в храм христианским паломникам.

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.