Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

17.07.2020, 13:48, Новости дня

SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров решил уволиться после обвинения в домогательствах и изнасиловании.

«Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в Сбербанке. Это только мое решение. Нужно привести себя в порядок и начать заново. У меня есть на это силы – надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон», – написал он в Twitter.

Ранее двух сотрудников Сбербанка – SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко – обвинили в сексуальных домогательствах.

Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова. По их словам, Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках.

Позже Сбербанк временно отстранил двух сотрудников финансовой организации после обвинений в сексуальных домогательствах в их адрес. Кроме того, уволился шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков – на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.