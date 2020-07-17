В Сети обратили внимание на оскорбляющий покупателей чек из украинского магазина
17.07.2020, 13:48, Новости дня
Блогер опубликовал в Сети фото с пожеланием на чеке из украинского магазина, которое неожиданно завершается строчкой: «Ви – гниди!»
Автор Twitter-канала «Голос Мордора» выложил снимок, на котором запечатлен обычный кассовый чек из местного магазина. Снизу написано пожелание для покупателя «любите и уважайте себя!» и фраза «Ви – гниди!».
Блогер предположил, что руководство хотело написать «Ви – гідні!», что означает «Вы достойны!», однако допустило опечатку.
Хотели написать "Ви – гідні!", но получилось, как всегда. pic.twitter.com/pKeR03GAbN
— Голос Мордора (@spacelordrock) July 17, 2020
В комментариях под постом пользователи заметили, что данная ошибка наглядно демонстрирует истинное отношение Киева к русским.
«Опечатка по Фрейду», – заметил один из интернет-пользователей.
Другие пошутили, что эта фраза была задумана изначально.
«Кто сказал, что это опечатка?» – задался вопросом пользователь.
Ранее в Совфеде заявили, что решение Киева ввести обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств.
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