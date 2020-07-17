Личное: Церковная альфа-самочка

17.07.2020, 13:45, Разное

То, как жила Матрона Московская, ни для кого не секрет — трудно она жила. В бедности, по чужим домам, без деликатесов. Если куда ходила, исключительно ковыляя пешочком — чтобы людям помочь себя не жалела.

Игуменья Феофания, настоятельница Покровского женского монастыря на Таганке, где покоятся мощи святой Матроны Московской, приобрела Mercedes-Benz S-класса почти за 10 миллионов рублей.



Фото: Соцсети

Причём, как говорят, это не первый её Мерседес, а четвёртый — игуменья питает слабость к немецкому автопрому.

Ну, а чего, Мерседес — машина хорошая, я одобряю.

Как человек верующий и воцекорвлённый, я разделяю позицию РПЦ, которую озвучил Владимир Легойда:

«Патриарх говорил не раз, что уровень жизни священника должен соответствовать уровню жизни среднего прихожанина в храме. Потому что священник питается от храма, от алтаря».

Не спеша никого осуждать, я предполагаю, что к Матронушке основная масса людей едет на Мерседесах представительского класса, так?

Не исключено, хотя лично я наблюдала другое — толпы идут из метро.

Однако, насколько мне известно, любой монах или монахиня дают, в числе прочих, и обет бедности.

Я совершенно искренне верила и ждала несколько дней, что РПЦ озвучит свою позицию по поводу такого скандала. Монахиня — на Мерседесе, ну разве это нормально?

К сожалению, никаких комментариев от администрации не последовало, и я вынуждено села думать сама — почему же игуменья так грешит, хотя не хуже меня ведь знает, что «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому — в Рай».

Рискует ведь Феофания, ох рискует! И какой-то фигнёй, а жизнью вечной!

Неужели не верит в догматы церкви? А словам Христа? Тоже нет?! Да не может быть!

Значит, Феофания, как и любой другой служитель церкви, приносит себя в жертву ради чего-то великого.

Ну, например, ради порядка в монастыре.

Как показать подчинённым, что ты — главная? Золотые часы например купить, зубы белые вставить или сесть в Мерседес.



Альфа и омеги. Фото: Соцсети

Смотрите, нищие монашки! Усекли мой статус?! Кто альфа-самочка тут? Я!

Слушайтесь меня беспрекословно. Чтобы порядок был. Чтобы приезжающие на общественном транспорте к Матронушке несчастные видели, насколько велика сила места — аж 600 лошадиных сил!

Благое намерение, да. Ну, а комфорт в лимузине — что ж, это побочный эффект. За который потом Феофании предстоит ответить.

Мученица она святая. Не зря же Путин ей орден дал «За заслуги перед Отечеством» — правда, 4-й степени.

Да?