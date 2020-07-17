Личное: Церковная альфа-самочка
17.07.2020, 13:45, Разное
То, как жила Матрона Московская, ни для кого не секрет — трудно она жила. В бедности, по чужим домам, без деликатесов. Если куда ходила, исключительно ковыляя пешочком — чтобы людям помочь себя не жалела.
Игуменья Феофания, настоятельница Покровского женского монастыря на Таганке, где покоятся мощи святой Матроны Московской, приобрела Mercedes-Benz S-класса почти за 10 миллионов рублей.
Фото: Соцсети
Причём, как говорят, это не первый её Мерседес, а четвёртый — игуменья питает слабость к немецкому автопрому.
Ну, а чего, Мерседес — машина хорошая, я одобряю.
Как человек верующий и воцекорвлённый, я разделяю позицию РПЦ, которую озвучил Владимир Легойда:
«Патриарх говорил не раз, что уровень жизни священника должен соответствовать уровню жизни среднего прихожанина в храме. Потому что священник питается от храма, от алтаря».
Не спеша никого осуждать, я предполагаю, что к Матронушке основная масса людей едет на Мерседесах представительского класса, так?
Не исключено, хотя лично я наблюдала другое — толпы идут из метро.
Однако, насколько мне известно, любой монах или монахиня дают, в числе прочих, и обет бедности.
Я совершенно искренне верила и ждала несколько дней, что РПЦ озвучит свою позицию по поводу такого скандала. Монахиня — на Мерседесе, ну разве это нормально?
К сожалению, никаких комментариев от администрации не последовало, и я вынуждено села думать сама — почему же игуменья так грешит, хотя не хуже меня ведь знает, что «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому — в Рай».
Рискует ведь Феофания, ох рискует! И какой-то фигнёй, а жизнью вечной!
Неужели не верит в догматы церкви? А словам Христа? Тоже нет?! Да не может быть!
Значит, Феофания, как и любой другой служитель церкви, приносит себя в жертву ради чего-то великого.
Ну, например, ради порядка в монастыре.
Как показать подчинённым, что ты — главная? Золотые часы например купить, зубы белые вставить или сесть в Мерседес.
Альфа и омеги. Фото: Соцсети
Смотрите, нищие монашки! Усекли мой статус?! Кто альфа-самочка тут? Я!
Слушайтесь меня беспрекословно. Чтобы порядок был. Чтобы приезжающие на общественном транспорте к Матронушке несчастные видели, насколько велика сила места — аж 600 лошадиных сил!
Благое намерение, да. Ну, а комфорт в лимузине — что ж, это побочный эффект. За который потом Феофании предстоит ответить.
Мученица она святая. Не зря же Путин ей орден дал «За заслуги перед Отечеством» — правда, 4-й степени.
Да?
Источник: Лена Миро
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