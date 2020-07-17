Ученые призвали заражать SARS-Cov-2 добровольцев для ускорения разработки вакцин

17.07.2020, 13:42, Разное



2

минуты

Письмо адресовано директору Национального института здравоохранения США (NIH) Фрэнсису Коллинзу (Francis Collins), передает CNN. В своем обращении ученые говорят о том, что в испытаниях, в которых предусмотрено воздействие патогена на добровольцах значительно ускорят исследования эффективности и безопасности препаратов. Письмо также подписали 2000 добровольцев, участвующих в исследованиях.

Авторы письма подчеркивают, что в существующих условиях намеренное заражение добровольцев не нарушает этики клинических испытаний, поскольку в разных странах мира сегодня наблюдается снижение заболеваемости, и у научного сообщества нет времени ждать, когда они заразятся в естественных условиях. Это особенно важно в преддверии «второй волны» пандемии, которую предрекают многие эпидемиологи. Польза от оперативной разработки вакцины для массового применения перевешивает все сопутствующие риски такого метода исследования. Ученые отметили, что намеренное заражение добровольцев уже не раз применялось в борьбе с другими опасными инфекциями — например, при разработке вакцин от малярии, тифа и гриппа.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения выпустила документ, в котором сформулированы руководящие этические принципы испытания вакцины от COVID-19 на людях. ВОЗ допускает возможность исследования на зараженных людях в качестве экстренной меры с соблюдением ряда важнейших условий: добровольное участие, информированность о возможных последствиях и т.д. Кроме того, в испытаниях должны участвовать люди с наименьшим риском тяжелого течения заболевания в возрасте от 18 до 30 лет.