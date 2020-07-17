 

Дмитрий Певцов показал 55-летнюю жену после карантина

17.07.2020, 13:37, Разное

Пандемия коронавируса сорвала многие планы звезд, однако те продолжают придумывать что-то новое и экспериментировать с имиджем. Вот и возлюбленная Дмитрия Певцова решилась на преображение.

Артист женат на Ольге Дроздовой с 1994 года. Пара воспитывает сына и периодически выходит на связь с поклонниками, чтобы поделиться новостями.

Накануне Дмитрий Певцов опубликовал кадр в личном блоге в “Инстаграм”. Под новой фотографией актера появилась цитата митрополита Антония Сурожского.

“Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем”, – написал Дмитрий.

Напомним, что артист является приверженцем православных ценностей. Поклонники Певцова не заметили ничего странного в этом высказывании.

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Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 15 Июл 2020 в 5:30 PDT

Судя по фотографии, члены семьи российского актера прекрасно проводят время вместе. На заднем плане видны продукты – вероятно, звездная пара готовилась к приему пищи.

Подписчики Дмитрия лестно отозвались о внешнем виде его 55-летней жены. Ольга Дроздова предстала в топе на тонких бретельках и мини-шортах. Супруга Певцова сфотографировалась без макияжа, похваставшись здоровым цветом лица.





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