Парад роз 2021 года отменен из-за коронавируса

17.07.2020, 13:32, Новости дня

В связи с пандемией коронавируса знаменитый Парад роз в Калифорнии в 2021 году проводиться не будет, сообщили организаторы мероприятия после нескольких недель обсуждений и консультаций с экспертами в области здравоохранения.

Парад отменен впервые со времен Второй мировой войны.

Как пояснил директор Турнира роз Дэвид Идс, оценка рисков в сфере здравоохранения показала, что при проведении парада слишком велика опасность передачи вируса.

Парад роз, который традиционно проводится в Пасадине, штат Калифорния, в первый день Нового года, считается одним из самых красочных событий в США.

В параде участвуют марширующие ансамбли и десятки платформ, искусно украшенных живыми цветами и сделанными из цветов фигурами мультипликационных персонажей.