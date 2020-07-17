 

Парад роз 2021 года отменен из-за коронавируса

17.07.2020, 13:32, Новости дня

В связи с пандемией коронавируса знаменитый Парад роз в Калифорнии в 2021 году проводиться не будет, сообщили организаторы мероприятия после нескольких недель обсуждений и консультаций с экспертами в области здравоохранения.

Парад отменен впервые со времен Второй мировой войны.

Как пояснил директор Турнира роз Дэвид Идс, оценка рисков в сфере здравоохранения показала, что при проведении парада слишком велика опасность передачи вируса.

Парад роз, который традиционно проводится в Пасадине, штат Калифорния, в первый день Нового года, считается одним из самых красочных событий в США.

В параде участвуют марширующие ансамбли и десятки платформ, искусно украшенных живыми цветами и сделанными из цветов фигурами мультипликационных персонажей.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Мишустин потребовал сохранить объемы строительства по нацпроектам

03.07 / Следователя центрального аппарата СК задержали за получение крупной взятки

26.05 / Модель Ford Focus ST не получит системы полного привода

12.06 / “Это срок, Леха!”: пьяный рецидивист напал на полицейского и хотел отнять пистолет

29.06 / Побит исторический рекорд по цене бензина АИ-95 на бирже

01.06 / 38 томов дела об убийстве Шеремета передали подозреваемым для ознакомления

03.06 / Сочетание коронавируса, неслыханной безработицы, волны протестов и президента Трампа – испытание, с которым Америка еще ни разу не сталкивалась

08.07 / Певец Дмитрий Колдун попал в больницу

08.07 / Подозреваемые в подрыве автомобиля “Укрпошти”, вероятно, передвигаются на ВАЗ-2108, их снял видеорегистратор – полиция

09.05 / При пожаре в Башкирии погибли шесть человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска