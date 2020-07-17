Трамп призвал Россию, Китай сотрудничать в контроле над вооружениями

17.07.2020, 13:32, Новости дня

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Россию и Китай к сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями.

«Контроль над вооружениями в будущем должен включать меры, способствующие укреплению безопасности Америки и наших союзников, поддающиеся проверке и обеспечению соблюдения… Я еще раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам на этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новую гонку вооружений», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия «Тринити».

Трамп подчеркнул, что наличие ядерного оружия продолжает обеспечивать американскую безопасность и выступает опорой национальной обороны.