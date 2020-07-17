 

Виктор Логинов женится на молодой пассии: младше его дочери на 5 лет

17.07.2020, 13:23, Разное

Виктор Логинов давно зарекомендовал себя как сердцеед и дамский угодник. Звезда сериала “Счастливы вместе” в свои 45 лет была жената трижды. Актер воспитывает троих сыновей и дочь.

Сейчас личная жизнь Виктора претерпевает изменения. Артист намерен жениться на молодой пассии – 21-летней Марии Гуськовой. К слову, на безымянном пальце возлюбленной Логинова уже красуется дорогое кольцо.

Подписчики удивлены его выбором. По их мнению, девушка Виктора младше его дочери на пять лет, что уж говорить о разнице в возрасте со знаменитым актером.

Аудитория Логинова разделилась на два лагеря. Одни поддержали любимого артиста, другие заявили, что Виктор “совратил молоденькую студентку”.

“Похоже на сценарий непристойного фильма!” – возмутились комментаторы в “Инстаграм”.

Звездную пару это ничуть не смущает. Виктор Логинов признался, что его только радует прекрасный внешний вид будущей жены.

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Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 24 Мар 2020 в 12:54 PDT

Актер старается не отвечать на вопросы, касающиеся новых отношений. При этом звездная пара публикует совместные фотографии в социальных сетях.





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