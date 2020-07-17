В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

17.07.2020, 13:23, Разное

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прогнозирует, что в августе погода на территории страны будет соответствовать климатической норме или превышать ее. В частности, теплее обычного будет на севере Западной Сибири.

В Москве и Московской области температура воздуха будет в пределах нормы – от 20 до 25 градусов тепла днем и от 9 до 14 градусов тепла ночью. При похолоданиях дневная температура может опуститься до 15 градусов, а ночная может понизиться до 5-10 градусов, сообщает “Российская газета”.