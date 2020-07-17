Мнение: Внезапная проверка ЮВО и ЗВО

17.07.2020, 13:23, Разное

В России объявлена внезапная проверка войск ЮВО и ЗВО.

Задействовано до 150 000 человек и до 27 тыс. единиц техники, более 400 самолетов и вертолетов, более 100 кораблей.

Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020".

Учения и боевые стрельбы на полигоне в Мулино.

На Украине объявили, что проведут в ответ свои учения совместно с НАТО.

У нас сегодня над городом активно летала авиация, хотя с учетом подготовки к военно-морскому параду на День ВМФ, не обязательно, что все полеты были связаны с внезапной проверкой боеготовности.