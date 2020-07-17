 

Мнение: Внезапная проверка ЮВО и ЗВО

17.07.2020, 13:23, Разное

В России объявлена внезапная проверка войск ЮВО и ЗВО.
Задействовано до 150 000 человек и до 27 тыс. единиц техники, более 400 самолетов и вертолетов, более 100 кораблей.
Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020".

Учения и боевые стрельбы на полигоне в Мулино.

На Украине объявили, что проведут в ответ свои учения совместно с НАТО.
У нас сегодня над городом активно летала авиация, хотя с учетом подготовки к военно-морскому параду на День ВМФ, не обязательно, что все полеты были связаны с внезапной проверкой боеготовности.

Источник: Colonel Cassad





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