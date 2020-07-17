 

Чешский приятель Сафронова отверг связь со спецслужбами

17.07.2020, 13:08, Новости дня

Приятель арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Мартин Лариш отрицает, что он работает на чешские спецслужбы.

В интервью русской службе «Би-би-си», Лариш рассказал, что познакомился с Сафроновым в 2012 году, когда работал в РФ корреспондентом газеты Lidove noviny. 

«С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы», – сказал журналист. 

Он отметил, что общался с Сафроновым только как коллега на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности. При этом у него не было доступа к секретным данным. 

«Это полный бред. Дезинформационный вброс. Я сам как эксперт в Чехии доступа к никаким секретным материалам не имею и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст. Это полный абсурд», – подчеркнул Лариш.

По его словам, он узнал из СМИ об обвинении Сафронова в работе на чешскую разведку. 

«Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки. Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», – добавил он.

По мнению Лариша, причиной уголовного преследования Сафронова стали его статьи, которые тот писал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Лариш подтвердил, что сейчас перестал быть журналистом и руководит аналитическим «Центром анализа и предотвращения безопасности». По его словам, центр также участвует «в нескольких грантовых проектах с некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы». 

Он отметил, что все статьи центра и публичная деятельность находятся в открытом доступе. 

Ранее СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявили, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. 

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала арест, но суд признал это решение законным.





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