 

Кремль посоветовал Лондону изучить опыт США в деле расследования «российского вмешательства»

17.07.2020, 13:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал властям Великобритании учитывать опыт безрезультативного расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США 2016 года.

«Давайте вспомним опыт Соединенных Штатов Америки, где было много разных обвинений, где были потрачены десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков на то, чтобы провести расследование, и впоследствии эти расследования привели к тому, что никаких подтверждений никто не получил. Конечно, мы бы хотели, чтобы британские коллеги учитывали такой опыт их заокеанских союзников», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что РФ категорически отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране и, в частности, в Великобритании.

«Мы последовательно категорически отрицаем любую возможную причастность РФ к вмешательствам в выборы какой бы то ни было страны, включая Великобританию. И мы категорически отвергаем какие-либо обвинения насчет выборов в Британии 2019 года», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Комментируя обвинения Лондона в адрес Москвы в причастности к «вмешательству» в выборы 2019 года, он сообщил также, что вряд ли британская сторона может сделать что-то еще для усугубления отношений с Россией.

«Что касается влияния на двусторонние отношения. Первое, что мне хотелось сказать, это то, что, конечно, этот негатив скажется на двусторонних российско-британских отношениях, но здесь, наверное, следует признать, что вряд ли может что-то сделать британская сторона, чтобы еще больше усугубить характер двусторонних отношений», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, РФ не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках.

«Мы не принимаем эти обвинения, мы не знаем, кто и что пытался взламывать в Великобритании, но РФ точно не имеет к этому никакого отношения. Мы сами все время сталкиваемся с подобными попытками совершения киберпреступления в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки. Это общая проблема, но мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес», – сообщил Песков.

Напомним, в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждал, что РФ якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.





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