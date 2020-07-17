Мнение: Зачем наши дипломаты паркуются на тротуарах

17.07.2020, 12:56, Разное

В соцсетях скандал: автомобиль с красными дипномерами припарковался прямо на велодорожке. Номера указывают на посольство России, так что блогеры испытывают стыд за русских дипломатов перед цивилизованными шведами, австралийцами и прочими жителями развитых капстран. Дескать, как можно так нагло, так демонстративно нарушать правила дорожного движения, перед людьми ведь неудобно!

Я бы охотно согласился с этим мещанским суждением, если бы речь шла про российские дороги. Когда руководитель театра, известный артист или ещё какой-нибудь представитель надменной касты едет по тротуару, нормальные граждане имеют полное право испытывать сильное раздражение. Звёзд-рецидивистов нужно, конечно же, приводить в чувство при помощи штрафов, эвакуаторов и прочих законных мер из арсенала ГИБДД. Вместе с тем наши дипломаты — особая, совсем иная история.

Европейские и американские политики не останавливаются ни перед какими подлостями, когда могут с выгодой для себя навредить России. Не пустить наших спортсменов-инвалидов на олимпиаду, к которой те готовились несколько лет? Легко. Ввести агрессивные санкции против нас? Как нечего делать. Готовить террористов и революционеров, чтобы те орудовали в России? В обязательном порядке, чем свирепее, тем лучше.

Сделаю важную оговорку: я ни в коем случае не являюсь ни еврофобом, ни амерофобом, ни полонофобом, ни ненавистником каких-либо ещё стран. Я с большим уважением отношусь, например, к многочисленным достижениям США и с искренней болью в сердце наблюдаю за болезнью этой могучей державы. Вместе с тем я не вижу смысла отрицать очевидное: значительная часть западных элит считает Россию врагом, и эта часть элит достаточно сильна, чтобы формировать внешнюю политику своих стран. У России есть на Западе и друзья, однако их пока что значительно меньше, чем врагов, и влияния наших друзей хватает только на то, чтобы смягчать некоторые агрессивные действия в адрес нашей страны.

Одна из главных причин, по которой с нами вообще торгуют и разговаривают, вместо того, чтобы завтра же попытаться перекрыть России кислород по всем направлениям, заключается в нашей репутации отмороженных варваров, которые могут хлопнуть ботинком по трибуне и, вообще, повести себя в случае чего самым нецивилизованным образом. В глазах западного политика Россия — это такая Северная Корея на стероидах, у которой больше танков, ядерных бомб, подводных лодок и прочих орудий массового уничтожения иностранцев. Многие западные политики с радостью попытались бы навредить нам особенно сильно, однако злить медведя никому не хочется, и потому дальше шулерской возни с пробирками наши враги, как правило, не идут.

Отечественные дипломаты прикладывают большие усилия по поддержанию правильной репутации России в глазах иностранных коллег. Каждый раз, когда международная ситуация обостряется, наши дипломаты методично вздыхают в разговорах с иностранцами: «эх, поскорее бы война уже, а то у нас прямо руки уже чешутся куда-нибудь залупить ядерной бомбой». Иностранные дипломаты ёжатся и передают наверх свои впечатления от агрессивных русских. Наверху волей-неволей делают выводы.

Отсюда идёт и презрение к иностранным велодорожкам. У российских дипломатов есть вполне определённая задача: показать, что мы не какие-нибудь податливые шведы, которые будут целовать неграм ботинки и извиняться за недостаточно чистые губы. Наши дипломаты тщательно создают образ наглых и решительных хамов, чтобы политики других стран испытывали тревогу и дискомфорт, раздумывая над подписанием очередного русофобского документа.