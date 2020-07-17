 

Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования

17.07.2020, 12:53, Новости дня

В Кремле пока нет позиции по возможному переносу единого дня голосования с сентября, который глава ЦИК Элла Памфилова назвала самым неудачным для этого месяцем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я в данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября в случае, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.

Напомним, в четверг руководитель Центризбиркома Элла Памфилова  заявила, что единый день голосования, который в РФ проходит в сентябре, в будущем необходимо перенести.





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