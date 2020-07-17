На большой глубине обнаружили рыбу с черной светопоглощающей кожей

17.07.2020, 12:53, Разное

Новый вид рыбы обнаружили исследователи на большой глубине возле побережья Калифорнии. Выявленные экземпляры отличаются черной светопоглощающей кожей, делающей их практически невидимыми.

Всего океанологи нашли 16 видов таких рыб, ареолом их обитания называются, кроме вод у берегов Калифорнии, глубины Мексиканского залива. Уникальная угольно-черная кожа этих существ отражает только 0,04% света, попадающего на них. Расстояние, на котором можно заметить таких обитателей глубин, в шесть раз меньше, чем у других морских обитателей с темной окраской.

В практически абсолютной темноте рыбы смогли в процессе эволюции развить цветное зрение. В то время, как наука только работает над созданием метаматериалов, искусственных структур из наночастиц, взаимодействующих со светом, природа уже «изобрела» их.

Лабораторное изучение оптических свойств и состава кожи выявленных рыб подтвердило их умение поглощать свет. Дальнейшее изучение таких элементов поможет в разработке новейших технологичных устройств вроде плоских линз, «плащей-невидимок» и т.д. Структура пигментных клеток кожных покровов глубоководных рыб даст возможность производить менее дорогостоящие, но более долговечные материалы, чем существующие на сегодняшний день.