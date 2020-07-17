Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

17.07.2020, 12:53, Новости дня

Компания «Столото» разыскивает москвича, который в пятницу выиграл в лотерею более 300 млн рублей, заявили в компании.

«Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи «Гослото «6 из 45» в размере 303 527 903 рублей. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете семь чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля», – передает РИА «Новости» сообщение «Столото».

«Победитель из Москвы пока не объявился. Известно только, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31», – добавили в компании.

1 января 2020 года выигрышный билет с рекордной суммой в 1 млрд рублей выпал наследнице Спортлото – лотерее «Русское лото». Джекпот розыгрыша достался жительнице подмосковного Одинцова Надежде Бартош, и несколько фактов из ее ставшей уже публичной биографии заставили говорить о «неслучайности» выпавшей комбинации цифр.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею.