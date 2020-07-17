Анита Цой заявила, что коронавирус поразил более 50% ее легких

17.07.2020, 12:53, Разное

Недавно Анита Цой пояснила о том, что коронавирус поразил более 50% ее легких. На данный момент результаты теста на COVID-19 отрицательные, поэтому артиста восстанавливает здоровье дома.

По словам певицы, коронавирусная инфекции на самом деле намного коварнее, чем о ней думают. Спустя три дня после госпитализации Анита Цой была уверена, что ее скоро выпишут, так как тревожных симптомов не было. Однако инфекция «прошлась» по всем ее органам, а в последнюю неделю болезни у знаменитости начался сильный кашель. Это была явно не простуда, а действие коронавируса. В результате, у Аниты Цой было поражено 52% легких, поэтому ее подключили к кислороду.

Свои ощущения во время последней недели болезни артистка описала как «кромешный ад». Подобное она испытывала только один раз в жизни, когда на большой высоте при восхождении на Килиманджаро ей не хватало кислорода. Анита Цой предполагает, что понадобится еще месяц, чтобы полностью прийти в себя. Пока она немного распевается, так как легкие еще не восстановились, а также играет во дворе в настольный теннис. Кроме этого, она нашла дома палки для скандинавской ходьбы и немного занимается, так как на протяжении 19 дней ей приходилось постоянно лежать в палате.