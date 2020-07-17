 

Анита Цой заявила, что коронавирус поразил более 50% ее легких

17.07.2020, 12:53, Разное

Недавно Анита Цой пояснила о том, что коронавирус поразил более 50% ее легких. На данный момент результаты теста на COVID-19 отрицательные, поэтому артиста восстанавливает здоровье дома.
По словам певицы, коронавирусная инфекции на самом деле намного коварнее, чем о ней думают. Спустя три дня после госпитализации Анита Цой была уверена, что ее скоро выпишут, так как тревожных симптомов не было. Однако инфекция «прошлась» по всем ее органам, а в последнюю неделю болезни у знаменитости начался сильный кашель. Это была явно не простуда, а действие коронавируса. В результате, у Аниты Цой было поражено 52% легких, поэтому ее подключили к кислороду.

Свои ощущения во время последней недели болезни артистка описала как «кромешный ад». Подобное она испытывала только один раз в жизни, когда на большой высоте при восхождении на Килиманджаро ей не хватало кислорода. Анита Цой предполагает, что понадобится еще месяц, чтобы полностью прийти в себя. Пока она немного распевается, так как легкие еще не восстановились, а также играет во дворе в настольный теннис. Кроме этого, она нашла дома палки для скандинавской ходьбы и немного занимается, так как на протяжении 19 дней ей приходилось постоянно лежать в палате.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / В Севастополе предприниматели подали иск с требованием выплатить обещанные из-за COVID-19 субсидии

12.05 / Xiaomi использует систему жидкостного охлаждения в новом смартфоне Poco F2 Pro

01.07 / Фотограф Аллы Пугачевой продемонстрировал фото молодой Лолиты с мужской стрижкой

11.05 / Анатолий Цой рассказал о любимом номере в «Масках»

16.07 / Мнение: Посторонние, покиньте палату

15.07 / Мнение: До кризиса и во время кризиса

10.07 / Как в 1998 году: в России предложили провести денежную реформу

04.06 / “Продление срока Путина не упоминается”

10.07 / Мнение: “Передовой шведский опыт”.

16.07 / Жена Джейми Оливера пережила пятый выкидыш во время самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска