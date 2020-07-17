Песков назвал последствия отказа Киева от минских соглашений

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17.07.2020, 12:48, Новости дня

Если Украина откажется от выполнения минских соглашений, это может отбросить процесс урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, РФ с настороженностью воспринимает заявления Киева о том, что, «минский комплекс мер уже не актуален, что его нужно переделать, нужно заменить каким-то другим, более современным документом», передает РИА «Новости».

«Эта опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, потому что де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик», – сказал Песков.

Также он добавил, что украинская сторона категорически отказывается от какого-либо общения с представителями Донбасса, «что делает просто невозможным выработку нового документа».

Песков напомнил, что Москва выражала обеспокоенность и сожаление, что Киев не выполняет минские соглашения, однако это никак не приблизило к развязке в Донбассе.

По его словам, российская сторона не занимается трактовкой минских соглашений, поскольку все пункты прописаны однозначно. 

«Там зафиксирована определенная последовательность действий, которые призваны вывести ситуацию к урегулированию. И зафиксирована последовательность действий, сформулирована таким образом, что она не допускает возможность трактования», – сказал он. 

В свою очередь в Киеве, по словам Пескова, звучат трактовки, это и есть «самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать». 

При этом пресс-секретарь добавил, что РФ продолжает вести последовательную линию, добиваясь реализации минских соглашений. По его словам прикладываются изрядные усилия в плане работы с партнерами в Берлине и Париже. 

«Россия продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны, а говоря все страны, мы имеем в виду и нас, имеем в виду и Берлин, и Париж, чтобы все страны использовали свою часть влияния на украинских коллег с тем, чтобы подвинуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер», – сказал представитель Кремля. 

Ранее вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников в понедельник выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

В Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы.





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