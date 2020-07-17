Гималайский медведь напал на человека в Приморье

17.07.2020, 12:48, Новости дня

Сотрудники полиции совместно со специалистами охотнадзора Приморского края для проведения поисковой операции выехали в Яковлевский район, где по, предварительным данным, гималайский медведь напал на человека, информирует пресс-служба УМВД региона.

«В дежурную часть ОМВД РФ по Яковлевскому району Приморского края поступило сообщение диспетчера скорой помощи. В приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. В Яковлевский район для проведения поисковой операции выехала специальная группа из числа полицейских и специалистов охотнадзора», – передает ТАСС сообщение пресс-служббы.

В больницу, где находится пострадавший, также выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, он пояснил, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь напал на него. Медики диагностировали потерпевшему закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.

Сейчас пострадавший находится в больнице Владивостока, угрозы его жизни и здоровью нет. С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива.

Напомним, в декабре в Приморье спасли от собак не уснувшего гималайского медвежонка.