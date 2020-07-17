 

В Кремле обратили внимание на идею переноса «Бессмертного полка»

17.07.2020, 12:48, Новости дня

В Кремле обратили внимание на инициативу организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию, президенту РФ Владимиру Путину доложено об этом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле «обратили на это внимание (…) об этой позиции организаторов «Бессмертного полка» президенту доложено», передает РИА «Новости».

Он отметил, что президент в данном случае не является организатором мероприятия. Уникальность акции – в том, что она носит народный характер, поэтому здесь, по его словам, «невозможно абстрагироваться» от точки зрения организаторов.

«Действительно, в разных регионах разная специфика, связанная с эпидемиологической ситуацией. Нет единых условий для проведения на должном уровне. Именно об этом вчера говорили организаторы», – сказал Песков.

По его словам, президент сделает заявление на этот счет, если сочтет нужным.

Ранее народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил провести полноценное шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года.

До этого он заявлял, что акция может быть перенесена на 2 или 3 сентября.





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