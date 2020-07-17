Ученые описали изменения слизистой оболочки рта при COVID-19

17.07.2020, 12:38, Разное



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Испанские ученые описали сыпь на слизистой оболочке полости рта (энантему) у пациентов с COVID-19. Их работа опубликована в JAMA Dermatology.

Дерматологи из Университетской больницы Рамон и Кахаль (Hospital Universitario Ramon y Cajal) отмечают, что кожные симптомы, которые обнаруживаются при COVID-19, были многократно описаны. Но ротовую полость пациентов с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее врачи часто не осматривают из соображений безопасности.

Авторы наблюдали за 21 пациентом с кожной сыпью на фоне COVID-19. Каждому из этих пациентов был проведен тщательный осмотр слизистой оболочки рта. У шести были найдены энантемы – высыпания на слизистой.

Энантема у всех пациентов располагалась на нёбе, она была представлена пятнами и небольшими кровоизлияниями (макулярно-петехиальная). Она появлялась в среднем на 12 день, не было никаких признаков, что ее вызвала другая причина (не вирус).

Авторы считают, что их работа, несмотря на небольшой размер, представляет интерес: их данные помогут доказать вирусное происхождение некоторых видов сыпи на коже.

Дело в том, что ранее врачи описывали сыпь при COVID-19, но им было сложно доказать, что ее вызывает именно коронавирус. Обнаруженные энантемы имеют характерные для вирусных инфекций вид и расположение. Поэтому и сопутствующую им сыпь, вероятно, вызвана тем же патогеном. Ученые обратили внимание, что некоторые виды кожной сыпи не встречались вместе с энантемами – уртикарная (волдыри) и макуло-папулярная (пятна с узелками).

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