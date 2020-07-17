 

Ученые описали изменения слизистой оболочки рта при COVID-19

17.07.2020, 12:38, Разное


2
минуты

Испанские ученые описали сыпь на слизистой оболочке полости рта (энантему) у пациентов с COVID-19. Их работа опубликована в JAMA Dermatology.

Дерматологи из Университетской больницы Рамон и Кахаль (Hospital Universitario Ramon y Cajal) отмечают, что кожные симптомы, которые обнаруживаются при COVID-19, были многократно описаны. Но ротовую полость пациентов с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее врачи часто не осматривают из соображений безопасности.

Авторы наблюдали за 21 пациентом с кожной сыпью на фоне COVID-19. Каждому из этих пациентов был проведен тщательный осмотр слизистой оболочки рта. У шести были найдены энантемы – высыпания на слизистой.

Энантема у всех пациентов располагалась на нёбе, она была представлена пятнами и небольшими кровоизлияниями (макулярно-петехиальная). Она появлялась в среднем на 12 день, не было никаких признаков, что ее вызвала другая причина (не вирус).

Авторы считают, что их работа, несмотря на небольшой размер, представляет интерес: их данные помогут доказать вирусное происхождение некоторых видов сыпи на коже.

Дело в том, что ранее врачи описывали сыпь при COVID-19, но им было сложно доказать, что ее вызывает именно коронавирус. Обнаруженные энантемы имеют характерные для вирусных инфекций вид и расположение. Поэтому и сопутствующую им сыпь, вероятно, вызвана тем же патогеном. Ученые обратили внимание, что некоторые виды кожной сыпи не встречались вместе с энантемами – уртикарная (волдыри) и макуло-папулярная (пятна с узелками).

Читайте также

  • Коронавирус: главное на данный момент
  • Неучтенные случаи COVID-19 могут стать причиной второй волны пандемии
  • В США выздоровевшая от COVID-19 пациентка снова получила положительный тест




Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Письмо: “Новозеландский хищник”

06.06 / По секрету из Букингемского дворца: герцогиня Камилла поделилась любимым рецептом шоколадного пирога

22.05 / Почему на актрису Кристен Белл ополчились интернет-пользователи и причем тут ее 5-летняя дочь

22.06 / Родители Влада Соколовского впервые сыграли свадьбу спустя 30 лет совместной жизни

20.05 / «Родители учили меня быть удобным для мира»

03.07 / Цветы розы – путь к богатству

04.06 / Стоматологи создали технологию выращивания собственных зубов за 9 недель

11.06 / Шон Пенн прокомментировал свои отношения с Лейлой Джордж: “Она понимает меня лучше, чем я сам”

21.06 / Мнение: Письмо: “Его ОЗ существенно ниже”

13.07 / Мнение: Письмо: “Просто симпатичная женщина”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска