Путин внезапно поручил провести проверку российских войск

17.07.2020, 12:37, Разное

О поручении Владимира Путина провести проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения,

ВДВ и морской пехоты сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По результатам оценки будет ясно, способны ли ЮВО и ЗВО обеспечить безопасность на юго-западе страны, где возможны террористические угрозы, и готовы ли к стратегическим учениям “Кавказ-2020”, которые состоятся в сентябре этого года.

Чтобы проверка прошла на должном уровне, президент поручил создать рабочую группу. Заместители министра обороны будут следить за подчиненными органами военного управления, а также привлеченными к проверке войсками.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 7:47 PDT

В мероприятии задействовано порядка 150 тысяч военных, свыше 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

“В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей”, – говорится в сообщении.

Шойгу отметил, что во время проверки необходимо обеспечить высокую безопасность. Министр указал на недопустимость нанесения ущерба госсобственности и природе.