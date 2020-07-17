Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года

17.07.2020, 12:37, Разное

Овен

У Овнов в эти выходные может быть

эдакое заботливое настроение. Вы можете охватить желанием помочь и приласкать все

живое вокруг вас, от домашних животных до своих возлюбленных. Главное в этом

деле не перегнуть палку, ведь некоторые могут воспринять избыток внимания и

опеки удушающим. Также гороскоп говорит, что не стоит забывать о себе самих. Ваши

близкие рады видеть вас расслабленными и счастливыми, поэтому направьте энергию

и на то, чтобы побаловать себя.

Телец

Будет много забот. Различные

обязанности могут накинуться на вас одновременно со всех сторон. Куча людей

будет жаждать вашего внимания. Как вежливый и ответственный человек, вы можете

почувствовать себя обязанными успеть всюду. Но, скорее всего, это будет

невозможно. Поэтому гороскоп советует, в эти выходные, 18 и 19 июля, расставьте

приоритеты и решайте только самые главные вопросы.

Близнецы

Будьте аккуратны в сфере денег.

Проявите сдержанность и разумность, не срываясь на импульсивные траты. В целом

лучше переждать этот период, воздержавшись от крупных покупок, рискованных

вложений, кредитов и прочих манипуляций в финансовой сфере. Гороскоп говорит,

лучше всего просто займитесь текущей работой, спокойно и без спешки, раскидав

старые “хвосты”. Скоро ситуация станет более ровной.

Рак

В эти выходные чувственная

сторона Раков, скорее всего, проявит себя. Вас будет привлекать все, что

связано с эмоциями, эстетикой и прочим. Это время хорошо подходит для походов в

музей, чтения хорошей книги, прогулок в каких-то красивых местах. Гороскоп

говорит, 18 и 19 июля найдется пространство и для любовных отношений. Романтические

встречи будут бурными и страстными. Наслаждайтесь моментом.

Лев

Если вы в последнее время немного

сбились с пути и не знаете как и куда двигаться дальше, то сейчас у Львов

наступает период, позволяющий привести все в норму. Ищите ориентиры, как

внутри, так и вне себя. Это может появившаяся убежденность в верности цели, так

и встреча людей, которые могут стать для вас отличными советчиками или

примерами. Гороскоп говорит, если в эти выходные, 18 и 19 июля, вы встретите

людей, на которых вам бы хотелось быть похожими, постарайтесь провести с ними

побольше времени, чтобы впитать их стиль мышления и поведения.

Дева

В эти выходные, вероятно, Девы будут

оказываться в нужном месте в нужное время, встречать нужных людей и выбирать

наилучшие альтернативы. Используйте появившиеся возможности по полной

программе. Гороскоп говорит, будьте готовы к переменам. Ваши действия в эти

выходные могут повлечь за собой серьезные изменения в жизни, хотя и не сразу.

Впрочем, преимущественно это будут позитивные перемены, так что особенно

волноваться не стоит.

Весы

В эти выходные Весы могут просыпаться

по утрам, смотреть в зеркало и думать, что ненавидят то, что видят, хотя при

этом, не исключено, будут выглядеть вполне хорошо. Все дело в настрое. Быть

может, напряжение последних дней или какие-то неудачи привели к тому, что вы

видите реальность в серых тонах. Выше нос и больше позитива. Впрочем, гороскоп

говорит, если вы уверены в том, что вам нужно привести в порядок, это будут

хорошие дни для покупки новой одежды или стрижки. Чтобы поднять настроение,

побалуйте себя – это больше необходимость, чем роскошь.

Скорпион

Это будет волшебный период,

который можно охарактеризовать как самопознание через отношения. Скорпионы в

эти выходные, 18 и 19 июля, будут близки телесно и духовно к тем, кого они

любят. Это шанс сказать самые теплые слова и углубить отношение. Более того, кто-то,

вероятно, будет нуждаться в вашей помощи,

и вы будете в силах ее дать. Гороскоп говорит, в эти дни вы будете особенно

чувствительны и проницательны. Постарайтесь, чтобы ваш тонус и позитив был

высок – у вас есть все, что нужно, чтобы передать его другим.

Стрелец

В эти выходные Стрельцы будут

особенно привлекательны. Ваша естественная теплая и любящая натура проявится с

самых лучших стороны. Даже случайные встречи с представителями противоположного

пола могут привести к сближению, а новые знакомые могут стать друзьями. Если вы

уже в отношениях, то это отличное время, чтобы создать незабываемую атмосферу

взаимного тепла и доверия.

Козерог

Уделите внимание своему здоровью.

Козерогам в эти выходные следует вернуть в норму распорядок дня, если в

последнее время он существенно сбился. Правильно питайтесь, занимайтесь

спортом, не злоупотребляйте вредными привычками. Гороскоп говорит, очень важно

высыпаться, особенно если на этой недели у вас был недосып. Восстановите силы,

они определенно вам понадобятся для новых свершений.

Водолей

В эти выходные Водолеям будет

сложно отвлечься от мыслей о работе. Вероятно в течение дня вы будете то и дело

думать о каких-то проектах, которые вызывают у вас интерес или же время на их

реализацию поджимает. Вы можете погрузиться в подобные размышления глубже, чем

это необходимо. Гороскоп говорит, все же лучше сделать так, чтобы это не отвлекало

вас от других важных дел, например, от семьи и детей, или возлюбленных.

Позвольте себе взять паузу и немного отвлечься.

Рыбы

Чтобы вернуть баланс и гармонию в свою

жизнь, Рыбам в эти выходные нужно заняться “ремонтными работами”, будь

то отношения, материальная или духовная сфера. Если были ссоры – помиритесь,

если вы в плохом настроении – найдите способ его повысить. Сделайте уборку

дома, выкиньте хлам, сделайте нужные покупки. Гороскоп говорит, именно такой

подход позволит вам вернуться в норму и двигаться дальше с новыми силами и

уверенностью.

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