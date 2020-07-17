Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
17.07.2020, 12:37, Разное
Овен
У Овнов в эти выходные может быть
эдакое заботливое настроение. Вы можете охватить желанием помочь и приласкать все
живое вокруг вас, от домашних животных до своих возлюбленных. Главное в этом
деле не перегнуть палку, ведь некоторые могут воспринять избыток внимания и
опеки удушающим. Также гороскоп говорит, что не стоит забывать о себе самих. Ваши
близкие рады видеть вас расслабленными и счастливыми, поэтому направьте энергию
и на то, чтобы побаловать себя.
Телец
Будет много забот. Различные
обязанности могут накинуться на вас одновременно со всех сторон. Куча людей
будет жаждать вашего внимания. Как вежливый и ответственный человек, вы можете
почувствовать себя обязанными успеть всюду. Но, скорее всего, это будет
невозможно. Поэтому гороскоп советует, в эти выходные, 18 и 19 июля, расставьте
приоритеты и решайте только самые главные вопросы.
Близнецы
Будьте аккуратны в сфере денег.
Проявите сдержанность и разумность, не срываясь на импульсивные траты. В целом
лучше переждать этот период, воздержавшись от крупных покупок, рискованных
вложений, кредитов и прочих манипуляций в финансовой сфере. Гороскоп говорит,
лучше всего просто займитесь текущей работой, спокойно и без спешки, раскидав
старые “хвосты”. Скоро ситуация станет более ровной.
Рак
В эти выходные чувственная
сторона Раков, скорее всего, проявит себя. Вас будет привлекать все, что
связано с эмоциями, эстетикой и прочим. Это время хорошо подходит для походов в
музей, чтения хорошей книги, прогулок в каких-то красивых местах. Гороскоп
говорит, 18 и 19 июля найдется пространство и для любовных отношений. Романтические
встречи будут бурными и страстными. Наслаждайтесь моментом.
Лев
Если вы в последнее время немного
сбились с пути и не знаете как и куда двигаться дальше, то сейчас у Львов
наступает период, позволяющий привести все в норму. Ищите ориентиры, как
внутри, так и вне себя. Это может появившаяся убежденность в верности цели, так
и встреча людей, которые могут стать для вас отличными советчиками или
примерами. Гороскоп говорит, если в эти выходные, 18 и 19 июля, вы встретите
людей, на которых вам бы хотелось быть похожими, постарайтесь провести с ними
побольше времени, чтобы впитать их стиль мышления и поведения.
Дева
В эти выходные, вероятно, Девы будут
оказываться в нужном месте в нужное время, встречать нужных людей и выбирать
наилучшие альтернативы. Используйте появившиеся возможности по полной
программе. Гороскоп говорит, будьте готовы к переменам. Ваши действия в эти
выходные могут повлечь за собой серьезные изменения в жизни, хотя и не сразу.
Впрочем, преимущественно это будут позитивные перемены, так что особенно
волноваться не стоит.
Весы
В эти выходные Весы могут просыпаться
по утрам, смотреть в зеркало и думать, что ненавидят то, что видят, хотя при
этом, не исключено, будут выглядеть вполне хорошо. Все дело в настрое. Быть
может, напряжение последних дней или какие-то неудачи привели к тому, что вы
видите реальность в серых тонах. Выше нос и больше позитива. Впрочем, гороскоп
говорит, если вы уверены в том, что вам нужно привести в порядок, это будут
хорошие дни для покупки новой одежды или стрижки. Чтобы поднять настроение,
побалуйте себя – это больше необходимость, чем роскошь.
Скорпион
Это будет волшебный период,
который можно охарактеризовать как самопознание через отношения. Скорпионы в
эти выходные, 18 и 19 июля, будут близки телесно и духовно к тем, кого они
любят. Это шанс сказать самые теплые слова и углубить отношение. Более того, кто-то,
вероятно, будет нуждаться в вашей помощи,
и вы будете в силах ее дать. Гороскоп говорит, в эти дни вы будете особенно
чувствительны и проницательны. Постарайтесь, чтобы ваш тонус и позитив был
высок – у вас есть все, что нужно, чтобы передать его другим.
Стрелец
В эти выходные Стрельцы будут
особенно привлекательны. Ваша естественная теплая и любящая натура проявится с
самых лучших стороны. Даже случайные встречи с представителями противоположного
пола могут привести к сближению, а новые знакомые могут стать друзьями. Если вы
уже в отношениях, то это отличное время, чтобы создать незабываемую атмосферу
взаимного тепла и доверия.
Козерог
Уделите внимание своему здоровью.
Козерогам в эти выходные следует вернуть в норму распорядок дня, если в
последнее время он существенно сбился. Правильно питайтесь, занимайтесь
спортом, не злоупотребляйте вредными привычками. Гороскоп говорит, очень важно
высыпаться, особенно если на этой недели у вас был недосып. Восстановите силы,
они определенно вам понадобятся для новых свершений.
Водолей
В эти выходные Водолеям будет
сложно отвлечься от мыслей о работе. Вероятно в течение дня вы будете то и дело
думать о каких-то проектах, которые вызывают у вас интерес или же время на их
реализацию поджимает. Вы можете погрузиться в подобные размышления глубже, чем
это необходимо. Гороскоп говорит, все же лучше сделать так, чтобы это не отвлекало
вас от других важных дел, например, от семьи и детей, или возлюбленных.
Позвольте себе взять паузу и немного отвлечься.
Рыбы
Чтобы вернуть баланс и гармонию в свою
жизнь, Рыбам в эти выходные нужно заняться “ремонтными работами”, будь
то отношения, материальная или духовная сфера. Если были ссоры – помиритесь,
если вы в плохом настроении – найдите способ его повысить. Сделайте уборку
дома, выкиньте хлам, сделайте нужные покупки. Гороскоп говорит, именно такой
подход позволит вам вернуться в норму и двигаться дальше с новыми силами и
уверенностью.
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