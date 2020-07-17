 

В НГУ придумали новое лечение последствий коронавируса

17.07.2020, 12:30, Разное

Российские исследователи придумали новый метод для борьбы с коронавирусом. Разработка специалистов НГУ открывает новые возможности лечения последствий Covid-19.
Как сообщают СМИ, благодаря инновационной методике сотрудников Новосибирского госуниверситета, уничтожить инфекцию можно всего за 40 секунд. Уникальная концепция обезвреживания вирусных патогенов состоит в их инактивации посредством фотодинамической терапии. Подобный способ лечения уже применялся, как щадящий при лечении онкологии, а также предраковых болезней, угревых высыпаний, вирусных папиллом и недугов половой сферы.

Это высокотехнологичный метод, при котором светочувствительное лекарство подвергается воздействию световой энергии. Реагируя на световые кванты фотосенсибилизаторы переходят в стадию возбуждения. После, вернувшись в свойственное им состояние, энергия фотосенсибилизаторов передается молекулам кислорода в тканях человеческого организма. Превращенный в токсичные радикалы кислород убивает раковые клетки и патогены, полностью разрушая оболочки вирусов.

Это останавливает процесс размножения вирусов, тем самым приводя к выздоровлению. Маломощная лазерная энергия уничтожает вирусы всего за 40 секунд. Эффективность такой антиковидной терапии доказали в ходе экспериментов. Далее технология лечения последствий пандемии может быть применяться для предотвращения распространения коронавируса в России.





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