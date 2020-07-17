Ливень затопил Ростов-на-Дону

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17.07.2020, 12:30, Новости дня

Непогода, накрывшая Ростов-на-Дону, стала причиной затопления улиц в разных районах города.

Последствиями ливня жители Ростова-на-Дону делятся в социальных сетях. На видео запечатлили затопленные автомобили и плавающие по улицам мусорные контейнеры. На одной из фотографий видно, что вода попала в салон пассажирского автобуса, передает ТАСС.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону сообщили журналистам, что пожарно-спасательные подразделения выезжают на откачку воды.

По данным Ростовского гидрометцентра, область находится в зоне атмосферного фронта.

«Вчера было дано штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра на территории Ростовской области», – сказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

Представитель управления по делам ГО и ЧС города сообщил, что ливень обрушился на Ростов-на-Дону, подтопив дороги, склады и подземные переходы, есть проблемы с движением транспорта.

«Из-за сильного дождя на дорогах Ростова образовались подтопления, движение транспорта затруднено», – сообщил источник РИА «Новости», добавив, что в экстренные службы поступают сообщения о случаях подтопления автомобилей, подвалов, подземных переходов и складов.

Больше всего обращений от жителей Советского и Железнодорожного районов, добавил собеседник агентства.





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