 

Екатерина Волкова раскрыла тайну имени дочери от Эдуарда Лимонова

17.07.2020, 12:30, Разное

В своем микроблоге Instagram актриса Екатерина Волкова трогательно поздравила свою дочь Александру с 12-летием. Звезда «Рикошета» раскрыла тайну имени наследницы, которую она родила в отношениях с Эдуардом Лимоновым.
Екатерина Волкова назвала дочь «прекрасной принцессой» и поблагодарила, что она выбрала матерью именно ее. Когда актриса 12 лет назад приехала в роддом, то увидела в предродовой палате весы для новорожденных марки САША. Во время схваток ей звонил Александр Македонский, а анестезиологом был врач по имени Александр. Кроме этого, по святкам 17 июля – день Александры-великомученицы. Поэтому актриса приняла решение, что именно так и назовет свою дочь.

Именинница появилась на свет во время ливня, грозы и молнии, поэтому характер дочери Екатерина Волкова сравнивает с этой стихией. Знаменитость призналась, что она учится у своего ребенка говорить «нет». Любящая мать назвала 12-летнюю Александру «строптивой царевной» и пожелала ей счастья, удачи во всем и божественного благословения. Также артистка написала, что Эдуард Лимонов хотел в шутку назвать дочь «Злодеянием», но она уверена, что в этом мире ее ребенок сотворит много «справедливости, красоты и добра».





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