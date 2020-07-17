Прилучный привез детей к Муцениеце после отпуска с Карпович

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17.07.2020, 12:30, Разное

После отпуска в Крыму в компании Мирославы Карпович, Павел Прилучный привез детей к экс-супруге Агате Муцениеце. По словам бывшей жены, она не знала, что звезда сериала «Мажор» возьмет с собой на отдых новую возлюбленную.
Агата Муцениеце призналась, что очень соскучилась по детям. Она показала поклонникам, как Мия и Тимофей не давали ей работать и затянули мать в игрушечный дом, чтобы подурачиться. Также актриса сняла, как завтракает маленькая дочь, любимым блюдом которой является каша с колбасой. Мия с радостью поделилась частью еды с новым домашним питомцем – пятнистым котенком. Также у знаменитости в квартире живут шпиц по кличке Кефир и британский кот Салик.

Развод Павел Прилучный и Агата Муцениеце оформили в начале лета, а спустя месяц он отправился в отпуск со звездой сериала «Папины дочки». Экс-супруга обвинила артиста в том, что он поднимал на нее руку и проявлял агрессию во время ссор.

В СМИ ранее появились снимки, на которых Мирослава Карпович играет с детьми Павла Прилучного – Мией и Тимофеем. Они были в крымском аквапарке и не скрывали свои отношения.





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