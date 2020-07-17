Новые подробности дела Джонни Деппа и Эмбер Херд: показания Ванессы Паради и Вайноны Райдер

17.07.2020, 12:29, Разное

В Лондоне подходит к концу вторая неделя слушаний по делу о клевете, которое инициировал Джонни Депп против группы британских таблоидов. Бывшая супруга актера Эмбер Херд является в этом процессе свидетельницей – ведь предметом клеветнических новостей являются как раз статьи о его разводе с актрисой и о предполагаемом насилии с его стороны. В прошлые дни выяснилось немало неприятных подробностей брака Джонни и Эмбер: например, он обвинил Херд в меркантильности и жестокосердии, а та в ответ привела примеры жестокости актера и доказательства его алкоголизма. Два дня назад бывшая ассистентка Эмбер и вовсе рассказала о том, что актриса присвоила себе ее историю, чтобы сделать свою биографию более трагичной. Вчера же в суде звучали новые слова в защиту Деппа – от его бывших возлюбленных Ванессы Паради и Вайноны Райдер.

Джонни Депп у здания суда в Лондоне, 14 июля

Изначально актрисы должны были давать показания лично, но защита актера пришла к выводу, что в этом нет особой нужды, поэтому их показания зачитали вслух в суде. Вайнона, которая встречалась с Деппом с 1989 по 1993 год, написала о своем бывшем бойфренде следующее:

У меня был шанс хорошо узнать Джонни много лет назад. Мы были вместе четыре года, я считала его своим лучшим другом и практически родным человеком. Отношения с ним я до сих пор считаю одними из самых важных в моей жизни. Я понимаю, что очень важно говорить, именно исходя из своего опыта, поскольку я не присутствовала при его браке с Эмбер. Но я была в шоке и расстройстве, когда узнала о выдвигаемых против него обвинениях. Сама идея о том, что этот человек может быть жестоким, разительно отличается от моих представлений о том Джонни, которого я знала и любила. Я не могу до конца осмыслить эти обвинения.

Он никогда в жизни не был жесток по отношению ко мне и не поднимал на меня руку. И никогда не относился так к кому-либо другому в моем присутствии. Я знаю его лишь как очень хорошего человека – любящего, заботливого мужчину, который защищает своих любимых. Рядом с ним я всегда чувствовала себя в безопасности.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Заявление же Ванессы Паради было следующим:

Я знаю Джонни 25 лет, мы были партнерами 14 лет и вместе вырастили двоих детей. Все эти годы рядом со мной был добрый, внимательный, щедрый и чуткий человек и отец. Его всегда обожали на съемочных площадках, потому что он относился ко всем с уважением и отлично выполнял свою работу. Я осведомлена об обвинениях, которые Эмбер Херд предъявила Джонни четыре года назад. Все это не похоже на того Джонни, которого я знаю. И исходя из личного опыта, я могу сказать, что он никогда не был жесток по отношению ко мне. Я наблюдала, как эти обвинения нанесли серьезный урон его карьере, поскольку многие люди, увы, поверили этим ложным фактам. И это невероятно грустно, поскольку он помог стольким людям в личной и профессиональной сфере и всегда отличался добротой и щедростью.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету актер требует с Эмбер Херд 50 миллионов долларов.