Армяно-азербайджанский конфликт усиливает напряженность между Турцией и Россией

17.07.2020, 12:27, Новости дня

СТАМБУЛ – Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются, усиливая напряженность в отношениях между Турцией и Россией, которые поддерживают противоположные стороны в конфликте: Анкара поддерживает Азербайджан, а Москва – Армению.

«Турция всегда готова противостоять любым атакам на права и земли Азербайджана», – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган предположил, что за последними столкновениями стоит более масштабный замысел.

«Это не просто нарушение границ и конфликт, а преднамеренное нападение на Азербайджан. Несомненно, это нападение показывает, что Армения действует несоразмерно своим силам», – отметил он.

Турецкие проправительственные СМИ поспешили обвинить Москву в том, что она подталкивает Армению к нападению на Азербайджан, однако эти обвинения не были подкреплены доказательствами.

Москва эти обвинения отвергает.

Анкара и Москва уже вовлечены в опосредованные конфликты, поскольку поддерживают противоборствующие стороны в Ливии и Сирии.

«Армения и Азербайджан рискуют стать следующей площадкой, подобно Сирии и Ливии. Российские военные уже размещены в регионе», – отмечает эксперт по России из Боннского университета Заур Гасымов.

Само место последних столкновений между армянскими и азербайджанскими силами вызывает подозрения у обозревателей.

Товузский район находится недалеко от важнейшего Южно-Кавказского газопровода в Азербайджане. Трубопровод, по которому подается газ в турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP), играет ключевую роль в усилиях Анкары по снижению зависимости от российских энергоносителей.

«Турция пытается сократить закупки из России, – отмечает Гасымов. –Азербайджанский газ, поступающий через TANAP, дешевле российского газа, который закупает Турция. Турция импортирует 98 процентов необходимого ей газа и 92 процента нефти. Это вопрос национальной безопасности».

Азербайджан, один из основных поставщиков нефти в Европейский Союз, является крупнейшим иностранным инвестором Турции – главным образом в энергетическом секторе.

Партнерство между Азербайджаном и Турцией может укрепиться, когда в 2021 году истечет срок крупного газового контракта между Турцией и Россией.

Соглашение сроком на 25 лет обязывает Турцию покупать определенное количество российского газа в год, обеспечивая доминирующее положение России на турецком энергетическом рынке.

«По окончании срока действия контракта Турция постарается использовать эту возможность для корректировки баланса в своих энергетических отношениях с Россией», – полагает аналитик Мехмет Огутчу.

Российские лидеры опасаются, что страна теряет позиции на энергетическом рынке Турции.

«Российско-турецкие переговоры о ценах на газ в апреле завершились безрезультатно, – напоминает Гасымов. – Судя по всему, Азербайджан, Иран и Катар вскоре начнут поставлять газ в Турцию столь же активно, как Россия».