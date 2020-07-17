Брата иранской журналистки «Голоса Америки» приговорили к восьми годам тюрьмы

17.07.2020, 12:25, Новости дня

Администрация Трампа и руководство «Голоса Америки» осудили приговор, вынесенный иранским судом брату телеведущей Персидской службы «Голоса Америки».

Как сообщил адвокат Саид Деган, в среду Революционный суд Тегерана приговорил Алирезу Алинеджада к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в действиях против национальной безопасности.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в четверг направил в Персидскую службу «Голоса Америки» голосовое сообщение, в котором сказал, что «единственным преступлением» Алинеджада было наличие сестры, «осмелившейся выступать против коррумпированного режима».

Отдел по связям с общественностью «Голоса Америки» в четверг также осудил вынесенный Алинеджаду приговор.

«Решение приговорить брата нашей коллеги к лишению свободы из-за важной работы, которую его сестра выполняет в «Голосе Америки», неприемлемо, – сказал исполняющий обязанности директора «Голоса Америки» Элез Биберай. – Мы осуждаем действия Исламской Республики, направленные на запугивание и преследование семьи Масих в Иране, считая их жестокими и мстительными, и призываем иранских лидеров отменить этот приговор и освободить Алирезу».