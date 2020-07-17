 

Рубль ослабевает по отношению к доллару и евро

17.07.2020, 12:23, Разное

Российская валюта постепенно теряет в цене. Данные о торгах на Московской бирже свидетельствуют о том, что доллар и евро вновь укрепились. Доллар подорожал на 9 копеек – до 71,62 рубля за единицу, евро – на 7 копеек, до 81,65 рубля.

Специалисты считают, что основным фактором, влияющим на котировки, остается цена на нефть, которая также снижается. Ситуация может измениться, если спрос на черное золото повысится. В свою очередь это зависит от снятия ограничений по коронавирусу.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Историка Дмитриева обвиняют в прикосновениях к промежности приемной дочери

13.05 / Татьяна Буланова пожаловалась на ухудшение самочувствия

20.05 / Мнение: Сложности достройки

19.05 / Делирий, ПТСР, депрессия и тревожность – описаны психические нарушения при коронавирусах

29.04 / Мнение: Как работает тест

08.06 / “Противно смотреть” – похваставшегося богатством Плющенко пристыдили

15.07 / Медитация связана со снижением риска болезней сердца и сосудов

15.07 / Мнение: Приятная новость!

27.05 / Сергей Исаев из «Уральских пельменей» думает о запуске агентства праздников

25.04 / Мнение: Письмо: “Не гордая”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска