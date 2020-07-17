Рубль ослабевает по отношению к доллару и евро
17.07.2020, 12:23, Разное
Российская валюта постепенно теряет в цене. Данные о торгах на Московской бирже свидетельствуют о том, что доллар и евро вновь укрепились. Доллар подорожал на 9 копеек – до 71,62 рубля за единицу, евро – на 7 копеек, до 81,65 рубля.
Специалисты считают, что основным фактором, влияющим на котировки, остается цена на нефть, которая также снижается. Ситуация может измениться, если спрос на черное золото повысится. В свою очередь это зависит от снятия ограничений по коронавирусу.
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