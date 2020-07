Шестая годовщина крушения MH17. В США призвали РФ сотрудничать со следствием

17.07.2020, 12:20, Новости дня

Посольство США в Украине в шестую годовщиной крушения пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом призвало Россию сотрудничать со следствием для установления виновных. Об этом говорится в видеообращении временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин в Twitter дипмиссии.

“В шестую годовщину падения MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, потерявших жизни. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, согласно с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН”, – сказал Квин.

По ее словам, Россия должна обеспечить, чтобы каждый из обвиняемых предстал перед судом.

Дипломат призвала Россию соблюдать прекращение огня, отвести свои войска и тяжелое вооружение, поддержать расформирование вооруженных формирований, действующих на Донбассе, вернуть Украине контроль над ее международно признанной границей с Российской Федерацией, а также вернуть Украине Крым.

“США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности”, – добавила Квин.

On the 6th anniversary of MH17’s downing, we extend our condolences to the families & friends of the 298 innocent civilians who lost their lives. We call on Russia to cooperate fully with the investigation & efforts to establish accountability, in line with UNSC Resolution 2166. pic.twitter.com/9OOm6X7ZVI

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд в Гааге, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.