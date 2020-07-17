 

Украина не видит подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Херсонской области – Минобороны

17.07.2020, 12:20, Новости дня

Украинская сторона не зафиксировала подготовки к активным боевым действиям российских оккупантов на крымском направлении. Об этом 17 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Таран, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он отметил, что в последнее время в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном наступлении России на юг Украины. 

“В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территорией АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок”, – сказал министр. 

Вместе с тем, учитывая непредсказуемость действий российского руководства – политического и военного, – Вооруженные силы Украины “осуществляют определенные меры” для ответа на случай атаки РФ, отметил Таран.

Он заявил, что речь идет, в частности, о совершенствовании инженерных заграждений и системы видеонаблюдения, усилении ведения разведки, ротации войск, уточнении задач, которые ставят военнослужащим, а также налаживании более тесного взаимодействия с Национальной гвардией, полицией, СБУ и Госпогранслужбой. 

Министр заверил, что военнослужащие, которые выполняют задачи в составе операции Объединенных сил и вдоль админграницы с Крымом, “готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины “абсолютной глупостью” и “нагнетанием антироссийской истерии”.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора. 

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения

20.06 / Европарламент осудил действия полиции США

23.06 / Коболев рассказал, как РФ пытается обойти санкции США против “Северного потока – 2”

26.05 / Эксперт: Вместо реальной политической борьбы оппозиция занята нападками на главу ЦИК

16.07 / Фаучи уверен в получении вакцины от коронавируса до конца года

11.06 / Асад сменил премьера Сирии

27.05 / Байден назвал Трампа дураком из-за отношения к коронавирусу

26.06 / В Кыргызстане выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

31.05 / У берегов Курил зафиксировано землетрясение

23.06 / Индия захотела ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска