Украина не видит подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Херсонской области – Минобороны

17.07.2020, 12:20, Новости дня

Украинская сторона не зафиксировала подготовки к активным боевым действиям российских оккупантов на крымском направлении. Об этом 17 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Таран, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что в последнее время в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном наступлении России на юг Украины.

“В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территорией АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок”, – сказал министр.

Вместе с тем, учитывая непредсказуемость действий российского руководства – политического и военного, – Вооруженные силы Украины “осуществляют определенные меры” для ответа на случай атаки РФ, отметил Таран.

Он заявил, что речь идет, в частности, о совершенствовании инженерных заграждений и системы видеонаблюдения, усилении ведения разведки, ротации войск, уточнении задач, которые ставят военнослужащим, а также налаживании более тесного взаимодействия с Национальной гвардией, полицией, СБУ и Госпогранслужбой.

Министр заверил, что военнослужащие, которые выполняют задачи в составе операции Объединенных сил и вдоль админграницы с Крымом, “готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины “абсолютной глупостью” и “нагнетанием антироссийской истерии”.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.