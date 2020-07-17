Украина планирует провести военные учения одновременно с российскими “Кавказ-2020”

17.07.2020, 12:20, Новости дня

Украина планирует провести стратегические командно-штабные учения “Объединенные усилия 2020” в сентябре – одновременно с учениями “Кавказ-2020, которые анонсировала Россия. Об этом 17 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Таран, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“С учетом накопления [российских] войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям “Кавказ-2020” руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений “Объединенные усилия 2020″. В рамках этих учений мы планируем проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО”, – сказал Таран.

Он сообщил, что во время учений также хотят проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

“В рамках этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины”, – проинформировал министр.

Ожидается, что в этих учениях примут участие представители стран-членов НАТО.

“Этот ассиметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия. Хотя, повторюсь, мы не отмечаем в настоящее время реальной подготовки вооруженных сил РФ к вооруженному наступлению в период проведения учений “Кавказ-2020”, – сказал Таран.

Военные учения “Кавказ” проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и в 2016 году, напомнила Lenta.ru. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Известно, что “Кавказ-2020” состоятся в сентябре, но точную дату их проведения министерство обороны РФ пока не объявляло. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию “Красная звезда”, что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится “к адекватному реагированию”.