Мать Мирославы Карпович не верит в отношения дочери с Павлом Прилучным

17.07.2020, 12:17, Разное

После того, как в Сети появились снимки с отдыха в крымском аквапарке Павла Прилучного с детьми и Мирославой Карпович, актриса стала самой обсуждаемой знаменитостью. Мать артистки Лариса Карпович заявила, что не верит в отношения дочери с бывшим супругом Агаты Муцениеце.

По ее мнению, Мирославу Карпович просто оклеветали и «облили грязью». Лариса Карпович отметила, что будет знакомиться только с тем мужчиной, который станет мужем 34-летней звезды «Папиных дочек». Мать актрисы настаивает на том, что ее дочь и Павел Прилучный просто отдыхали в одной компании и это ничего не значит. Пару неоднократно видели вместе, но Лариса Карпович уверена, что у них нет романа. Ей неприятно, что к дочери по такому поводу приковано пристальное внимание прессы. Однако к хейту актриса относится нормально и даже отвечает своим обидчикам колкими хэштегами.

Журналисты также поинтересовались у матери Мирославы Карпович по поводу слухов, которые появились, якобы, от коллег артистки. Она уверена, что приятели дочери по сцене – порядочные люди, которые не способны сказать плохое. Ранее в Сети появилась информация, что Павел Прилучный вначале отказывался работать со звездой «Папиных дочек» над спектаклем «Косметика врага». Как уверяют коллеги, Мирослава Карпович сама пыталась наладить контакт с актером, пользуясь «типичными женскими штучками».